حملة في مأدبا لإزالة اليافطات المخالفة وتحسين المظهر العام

الوكيل الإخباري- بدأت كوادر بلدية مأدبا الكبرى بتنفيذ حملة شاملة لإزالة اليافطات والصور المخالفة المنتشرة على جوانب الطرق، وذلك ضمن جهود البلدية الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز النظام العام في المدينة.

وقال رئيس لجنة البلدية هيثم الجوينات إن هذه الحملة تأتي في إطار خطة البلدية لتحسين المشهد البصري والحد من الفوضى الناتجة عن انتشار اليافطات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تسهم في إبراز الصورة المشرقة لمحافظة مأدبا كمدينة سياحية وحضارية.