الثلاثاء 2025-11-04 07:08 م
 

حملة في مأدبا لإزالة اليافطات المخالفة وتحسين المظهر العام

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 05:49 م

الوكيل الإخباري- بدأت كوادر بلدية مأدبا الكبرى بتنفيذ حملة شاملة لإزالة اليافطات والصور المخالفة المنتشرة على جوانب الطرق، وذلك ضمن جهود البلدية الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز النظام العام في المدينة.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية هيثم الجوينات إن هذه الحملة تأتي في إطار خطة البلدية لتحسين المشهد البصري والحد من الفوضى الناتجة عن انتشار اليافطات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تسهم في إبراز الصورة المشرقة لمحافظة مأدبا كمدينة سياحية وحضارية.


ودعا أصحاب اليافطات المخالفة إلى لالتزام بالتعليمات والقوانين، للحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة والحد من التلوث البصري في شوارعها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون

الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

أخبار محلية الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

ب

اقتصاد محلي بحث التعاون بين جمعية رجال الأعمال والسفارة السريلانكية

ب

طب وصحة علماء صينيون يبتكرون جسيمات نانوية آمنة تمنع تكوّن الجلطات الدموية

وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

أخبار محلية وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

ب

طب وصحة الأسبرين يظهر قدرة على خفض خطر "مضاعفات قاتلة" لدى مرضى السكري

ل

طب وصحة طبيب يحذر من مخاطر تدفئة مقاعد السيارة على الرجال

انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو

أخبار محلية انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو



 
 





الأكثر مشاهدة