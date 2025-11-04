حملة في مأدبا لإزالة اليافطات المخالفة وتحسين المظهر العام

وقال رئيس لجنة البلدية هيثم الجوينات إن هذه الحملة تأتي في إطار خطة البلدية لتحسين المشهد البصري والحد من الفوضى الناتجة عن انتشار اليافطات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تسهم في إبراز الصورة المشرقة لمحافظة مأدبا كمدينة سياحية وحضارية.
ودعا أصحاب اليافطات المخالفة إلى لالتزام بالتعليمات والقوانين، للحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة والحد من التلوث البصري في شوارعها.
