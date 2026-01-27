الثلاثاء 2026-01-27 04:02 م

حملة لإزالة أكشاك مخالفة في شارع الأردن - صور

جانب من الحملة
 
الثلاثاء، 27-01-2026 02:28 م

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة الأشغال العامة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة "أكشاك شارع الأردن" بسبب اعتدائها على الشارع.

وقالت الوزارة، إن حملة إزالة الأكشاك التي تقع داخل حرم الطريق تمت بالتنسيق مع محافظة البلقاء ومتصرفية لواء عين الباشا ومكتب اشغال عين الباشا.

وأضافت، أنه تمت إزالة الاعتداءات الخاصة باستجرار التيار الكهربائي من الاعمدة.

وأوضحت، أنه جرى إنذار أصحاب الاكشاك بالإزالة منذ أسبوعين ليقوموا بإزالتها ذاتيا ولم يلتزم الغالبية منهم.

