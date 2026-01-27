حملة لإزالة أكشاك مخالفة في شارع الأردن - صور

وقالت الوزارة، إن حملة إزالة الأكشاك التي تقع داخل حرم الطريق تمت بالتنسيق مع محافظة البلقاء ومتصرفية لواء عين الباشا ومكتب اشغال عين الباشا.
وأضافت، أنه تمت إزالة الاعتداءات الخاصة باستجرار التيار الكهربائي من الاعمدة.
وأوضحت، أنه جرى إنذار أصحاب الاكشاك بالإزالة منذ أسبوعين ليقوموا بإزالتها ذاتيا ولم يلتزم الغالبية منهم.
