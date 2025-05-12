حملة لإزالة الأعشاب الجافة في لواء بني عبيد للحد من خطر الحرائق

وأضاف الحوامدة أن الحملة جاءت للتخلص من الأعشاب الجافة المنتشرة في المنطقة، والتي تشكل خطراً كبيرًا، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد من احتمالات اندلاع الحرائق في المناطق الطبيعية والسكنية المجاورة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة العامة وحماية البيئة، من خلال العمل التشاركي والمشاركة الفاعلة من مختلف الجهات، مشددًا على أن التعاون المجتمعي يسهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الحرائق وضمان بيئة آمنة للجميع.
ودعا المتنزهين والمواطنين إلى عدم رمي أعقاب السجائر أو ترك النفايات القابلة للاشتعال في أماكن غير مخصصة، والتأكد من إطفائها جيدًا، إضافة إلى تجنب إشعال النار في المناطق العشبية أو تلك التي تحتوي على نباتات جافة، لما قد تسببه من انتشار سريع وخطير للحرائق.
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