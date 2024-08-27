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حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة بالحصن في اربد

حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة بالحصن في اربد
بلدية بني عبيد
الثلاثاء، 27-08-2024 12:07 م

الوكيل الاخباري- نظمت بلدية بني عبيد، حملة مشتركة مع مركز أمن بني عبيد لإزالة البسطات غير المرخصة والاعتداءات على الطرق والأرصفة بمنطقة الحصن في محافظة اربد.

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وقال رئيس البلدية المهندس جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن الحملة شملت مصادرة البضائع المتواجدة على الأرض في بعض الطرق والجزر الوسطية، لاستعادة المساحات العامة وتخفيف الازدحام، بعد تقديم العديد من الشكاوى من أصحاب المحال التجارية و المواطنين.
وأكد أن البلدية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات في الطرق التابعة لحدود البلدية، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار و إزالة العوائق والمواد غير المرغوب فيها التي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر، لافتا إلى أن البلدية لن تسمح بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة.


ودعا أبو عبيد، المواطنين للمشاركة الفعالة والتعاون المستمر للمحافظة على الطرق والأرصفة بشكل مستدام وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام والحفاظ على الممتلكات العامة، حيث يعد ذلك مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع.

 
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