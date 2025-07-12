حملة لإزالة البسطات غير المرخصة في إيدون

وأوضح رئيس قسم الأسواق في البلدية، معاوية الشياب، أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد من عربات البيع غير المرخصة، وإزالة البضائع التي كانت تعيق حركة المرور على الممرات والجزر الوسطية، ما يشكل خطرا على سلامة السائقين والمواطنين.
وأكد استمرار البلدية في مراقبة الاعتداءات من قبل أصحاب البسطات وبعض التجار على الطرق ضمن حدود البلدية، مشددا على أن البلدية لن تسمح بأي حال من الأحوال بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة والاستفادة منها بأمان.
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