حملة لإزالة البسطات غير المرخصة في إيدون

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية بني عبيد في محافظة إربد، بالتعاون مع مركز أمن إربد الغربي، اليوم السبت، حملة مشتركة لإزالة البسطات غير المرخصة والاعتداءات على الطرق والأرصفة في منطقة إيدون.

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وأوضح رئيس قسم الأسواق في البلدية، معاوية الشياب، أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد من عربات البيع غير المرخصة، وإزالة البضائع التي كانت تعيق حركة المرور على الممرات والجزر الوسطية، ما يشكل خطرا على سلامة السائقين والمواطنين.