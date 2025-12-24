حملة لتنظيف جوف البحر بمحمية العقبة البحرية

وبينت السلطة، الأربعاء، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الوطنية وترجمةً لرؤية سلطة العقبة الهادفة إلى حماية البيئة البحرية وصون الشعاب المرجانية والتنوع الحيوي، والحد من التلوث البحري في خليج العقبة، من خلال تكامل الجهود بين جميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص المعنية في العقبة.
وأضافت أن الحفاظ على نظافة البيئة البحرية مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا ومشاركة فاعلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ويعزز مكانة العقبة كنموذج وطني في حماية البيئة البحرية.
من جهته، أوضح مدير محمية العقبة ناصر الزوايدة، أن الجهود المشتركة لغواصي القوة البحرية والزوارق الملكية والدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وجمعية العقبة للغوص، أسفرت عن إخراج 26 شوالًا من النفايات من قاع البحر، بوزن إجمالي بلغ 78 كيلوغرامًا.
