حملة لصيانة إنارة الشوارع في البترا

وقالت السلطة في بيان إنها وضعت جدولا زمنيا دقيقا يوزع أعمال الصيانة على الأحياء والمناطق المختلفة، بما يضمن تنفيذ الأعمال بكفاءة، وفق أولويات الاحتياج وملاحظات المواطنين.
وأوضحت أن الحملة مخصصة حصرا لإصلاح وحدات الإنارة المعطلة حاليا، مشيرة إلى ضرورة وجود طلب صيانة مسبق مقدم من المواطنين عبر القنوات الرسمية المعتمدة، باعتباره شرطا أساسيا لتقديم الخدمة، لضمان وصول الخدمة إلى طالبيها وفق الأصول المعتمدة.
وبينت السلطة أن الإعلان يأتي في إطار تعزيز الشفافية التنظيمية وتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال مكاتب الخدمة والمنصات الإلكترونية الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة سير العمل الميداني وتسريع الاستجابة للملاحظات.
ودعت السلطة المواطنين إلى تقديم طلبات الصيانة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان إدراج الأعطال ضمن البرنامج الزمني المخصص لأعمال الصيانة خلال العام الحالي.
