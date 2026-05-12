الثلاثاء 2026-05-12 06:20 م

حملة لصيانة إنارة الشوارع في البترا

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 12-05-2026 04:34 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن إطلاق حملة لصيانة إنارة الشوارع، ضمن خطة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز السلامة العامة.

اضافة اعلان


وقالت السلطة في بيان إنها وضعت جدولا زمنيا دقيقا يوزع أعمال الصيانة على الأحياء والمناطق المختلفة، بما يضمن تنفيذ الأعمال بكفاءة، وفق أولويات الاحتياج وملاحظات المواطنين.


وأوضحت أن الحملة مخصصة حصرا لإصلاح وحدات الإنارة المعطلة حاليا، مشيرة إلى ضرورة وجود طلب صيانة مسبق مقدم من المواطنين عبر القنوات الرسمية المعتمدة، باعتباره شرطا أساسيا لتقديم الخدمة، لضمان وصول الخدمة إلى طالبيها وفق الأصول المعتمدة.

وبينت السلطة أن الإعلان يأتي في إطار تعزيز الشفافية التنظيمية وتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال مكاتب الخدمة والمنصات الإلكترونية الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة سير العمل الميداني وتسريع الاستجابة للملاحظات.


ودعت السلطة المواطنين إلى تقديم طلبات الصيانة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان إدراج الأعطال ضمن البرنامج الزمني المخصص لأعمال الصيانة خلال العام الحالي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية "رجال الأعمال" تبحث تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "التمريضي الأردني" يشارك فعاليات يوم التمريض العالمي 2026

ل

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية

f

عربي ودولي بوتين: مدى صاروخ سارمات يتجاوز 35 ألف كيلومتر.. لا مثيل له في العالم

ل

اقتصاد محلي مجلس الأعمال الأردني السعودي يؤسس انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية

ا

أخبار محلية طالبة من "اليرموك" تفوز بجائزة القراءة الحرة على مستوى الجامعات الأردنية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سنحصل بنسبة 100% على الغبار النووي الإيراني

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث

عربي ودولي هيغسيث: لن نكشف عن الخطوة التالية ضد إيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 