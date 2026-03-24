الثلاثاء 2026-03-24 04:03 م

حملة لضبط اعتداءات كبيرة على المياه في إربد

جانب من ضبط الاعتداءات
 
الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه  في زبدة فركوح/ إربد، حيث تم ضبط اعتداءات لبيع مياه مخالفة بواسطة صهاريج داخل عقارات وانشاء خزانات بسعات 35 متر و100 متر.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم  إزالة الاعتداءات وفصل الخطوط ومصادرة المضخات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة. 


وثمنت وزارة المياه والري جهود وكوادر الامن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.

 

 
 


