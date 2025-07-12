السبت 2025-07-12 11:55 ص
 

حملة لضبط عمالة الأطفال .. ووزارة العمل توفّر رابطًا للإبلاغ

وزارة العمل
وزارة العمل
 
السبت، 12-07-2025 10:28 ص
الوكيل الإخباري- حررت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 3413 مخالفة، و3181 إنذارًا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.اضافة اعلان


وأشار التقرير الربعي لمديرية التفتيش المركزية في الوزارة، إلى أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش حتى نهاية أيار الماضي وصلت إلى 12327 منشأة، كما نفذت 9 حملات تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة.

واستقبلت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية "حماية" عددا من الشكاوى العمالية بلغت في نهاية أيار الماضي 3823 شكوى عمالية؛ منها 2140 شكوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل وجرى تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، وتم تحرير 454 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 371 شكوى.

وتركزت معظم الشكاوى العمالية التي وصلت لمنصة "حماية" على عدم دفع الأجور، وإنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد، واعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة، فيما كانت أقل الشكاوى الواردة للمنصة تتعلق في إجبار العامل على تقديم استقالة.

وبحسب التقرير، بلغ مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة خلال الفترة ذاتها 97 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 49 مخالفة و16 إنذارا، فيما استقبلت الوزارة 15 إبلاغا عبر الرابط المخصص لاستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال childlabor.mol.gov.jo الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وزارت فرق التفتيش 87 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها وحررت خلالها 6 مخالفات و35 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.

أما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أظهر التقرير أن عدد العمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تفسير حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي بلغ 3670، فيما بلغ عدد العمالة الوافدة الملغي تسفيرهم 191، كما وصل عدد العمالة الوافدة الملغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 321.

أما بالنسبة للشكاوى التي تتعلق بالعاملين بالمنازل فقد بلغ عدد الشكاوى التي جرى حلها خلال الفترة ذاتها 436 شكوى.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الورشة

أخبار محلية المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه

جانب من التوقيع

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب

المذنب البينجمي 3I/ATLAS

منوعات مذنب غامض أقدم من الشمس يزور نظامنا الشمسي

تعبيرية

الطقس توضيح من الأرصاد حول موعد انحسار الكتلة الحارة

تعبيرية

طب وصحة حيلة لعلاج مرض يعاني منه مليار إنسان على وجه الأرض

وزارة العمل

أخبار محلية حملة لضبط عمالة الأطفال .. ووزارة العمل توفّر رابطًا للإبلاغ

ارشيفية

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

أطباء بلا حدود

فلسطين أطباء بلا حدود: غزة تواجه "مجاعة مقنّعة" وسط ارتفاع خطير في سوء التغذية



 
 





الأكثر مشاهدة