حملة للتبرع بالدم في الشونة الشمالية غداً

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الوكيل الإخباري- ينظّم مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في الشونة الشمالية بالتعاون مع مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، غداً الخميس، حملة للتبرع بالدم داخل المستشفى. اضافة اعلان





وقال مدير المستشفى، الدكتور أسامة ابو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي تأتي تعزيزا للتشاركية مع الدوائر الحكومية والمجتمع المحلي ضمن المسؤولية الاجتماعية والطبية، تهدف إلى دعم مخزون بنك الدم الوطني لصالح المرضى.



وأضاف إن الحملة ستبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهراً، داعيا المواطنين الى المشاركة في الحملة تجسيداً للأهداف الإنسانية في توفير زمر الدم لمحتاجيها .





