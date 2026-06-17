حملة للتبرع بالدم في الشونة الشمالية غداً

وقال مدير المستشفى، الدكتور أسامة ابو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي تأتي تعزيزا للتشاركية مع الدوائر الحكومية والمجتمع المحلي ضمن المسؤولية الاجتماعية والطبية، تهدف إلى دعم مخزون بنك الدم الوطني لصالح المرضى.
وأضاف إن الحملة ستبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهراً، داعيا المواطنين الى المشاركة في الحملة تجسيداً للأهداف الإنسانية في توفير زمر الدم لمحتاجيها .
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