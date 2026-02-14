حملة للتبرع بالدم في لواء الوسطية غدا

03:26 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764271 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تنظم مديرية تربية وتعليم لواءي الطيبة والوسطية ومركز صحي الوسطية، بالتعاون مع مركز دم محافظة إربد، غدا الأحد، الحملة الثانية للتبرع بالدم تحت شعار "عطاؤك حياة". اضافة اعلان





وقال مدير التربية الدكتور زياد الجراح، إن الحملة تقام في مدرسة كفر أسد الثانوية للبنات، برعاية متصرف لواء الوسطية المهندسة ميسون الخصاونة، و تهدف إلى تعزيز مخزون وحدات الدم لدعم المرضى، خاصة مرضى الثلاسيميا ومرضى الكلى، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي في المجتمع المحلي.



وأكد أن هذه المبادرات تجسد الدور الإنساني والتشاركي للمؤسسات التربوية في خدمة المجتمع، داعيا أبناء المجتمع المحلي إلى المشاركة الفاعلة في الحملة، لما لها من أثر مباشر في إنقاذ حياة المرضى وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.



وتقام الفعالية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص التي ستقدم خدمات صحية مجانية للمتبرعين.



تم نسخ الرابط





