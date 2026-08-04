حملة للمياه تضبط اعتداءات على خطوط في ناعور وبئر مخالف في جرش

11:08 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا و الاحواض المائية والمشاغل المركزية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام مركز امن ناعور الجنوبي والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت 5 اعتداءات على خطوط المياه في منطقة السامك قطر 2 انش و1 انش لتزويد بركسات دواجن ومنازل وابار تجميعية بطريقة مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه حيث تم إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين . اضافة اعلان





وفي منطقة جرش تم ضبط حفر بئر مخالف في منطقة عين الديك حيث تم إزالة الاعتداءات ومصادرة أدوات الحفر واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق.



وتواصل الوزارة - سلطة المياه جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا الى الردع العام .





