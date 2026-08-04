حملة للمياه تضبط اعتداءات على خطوط في ناعور وبئر مخالف في جرش

وفي منطقة جرش تم ضبط حفر بئر مخالف في منطقة عين الديك حيث تم إزالة الاعتداءات ومصادرة أدوات الحفر واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق.
وتواصل الوزارة - سلطة المياه جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا الى الردع العام .
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