حملة لمكافحة الآفات الزراعية في الطفيلة

الوكيل الاخباري- نفذت مديرية زراعة محافظة الطفيلة حملة رش واسعة بالمبيدات الحشرية المناسبة، استهدفت نحو 2500 دونم من أشجار الزيتون المعمر " الرومي"، وذلك لحمايتها من الآفات والأمراض الفطرية الموسمية التي تصيبها خاصة سوسة الأغصان وذبابة قلف الزيتون.



وبين مدير زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيديين، أن الحملة تشارك بها ثلاثة فرق ميدانية مزودة بآليات وتركتورات ومعدات للرش، تأتي ضمن الحملات الزراعية التي تقوم بها المديرية للمحافظة على المساحات الزراعية باستخدام المبيدات الزراعية الفعالة لحماية الأشجار من الحشرات والأمراض التي تهدد سلامة الثمار، سيما وان هذه المساحات تعاني من الظروف المناخية والحاجة إلى عمليات الرش التي لم تطلها منذ عام 1990.