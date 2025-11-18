حملة موسعة في جرش لإزالة التعديات على الطرق الرئيسة وتنظيم الأسواق

11:27 ص

الوكيل الإخباري- نفذت الكوادر المعنية بالصحة والسلامة العامة في محافظة جرش، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حملة ميدانية واسعة تم خلالها إزالة معيقات لحركة السير وتشوه المظهر الحضاري في عدد من الطرق الرئيسة.





وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات ، أن الحملة الشاملة جاءت استجابة لملاحظات المواطنين وحرصًا على تعزيز السلامة العامة، مبينًا أن الحملة أزالت خلال يومين فقط 34 عائقًا مخالفًا على طريق جرش – إربد، وأن العمل مستمر بوتيرة تصاعدية لإزالة جميع الملاحظات والنقاط الخطرة.



وأوضح الخريسات أن الحملة نُفذت وفق نهج تدريجي مر بثلاث مراحل؛ الأولى تضمنت الإنذارات والتوعية، والثانية شملت توقيع المخالفين على تعهدات لتصويب أوضاعهم، فيما تم في المرحلة الثالثة تنفيذ الإزالة بالقوة القانونية عند عدم الالتزام، بهدف الحفاظ على النظام العام دون المساس بأرزاق المواطنين ولكن ضمن إطار القانون.



وأكد أن الهدف الرئيس من هذه الحملات هو إعادة تنظيم الأسواق ومنع الانتشار العشوائي للأكشاك والبسطات التي تعتدي على حرم الطريق العام، مشيرًا إلى أن الحملة ستستمر لعدة أسابيع وسبقتها حملة توعوية لضمان التزام الجميع.



من جهتها، قالت مديرة أشغال جرش المهندسة إخلاص الخشاشنة، إن الحملة الأمنية والميدانية نُفذت بإشراف مباشر من محافظ جرش وشملت الطرق الرئيسة في المحافظة مثل طريق جرش – عمان، وجرش – عجلون، والطرق المؤدية للمحافظات الأخرى.