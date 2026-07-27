حملة نظافة تشمل عدداً من شوارع ومناطق لواء الحسينية بمعان

وجاءت الحملة ضمن البرنامج الوطني لحملات النظافة في المواقع السياحية والمتنزهات، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي، والحفاظ على نظافة المواقع العامة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في صون البيئة.
وشهدت الحملة مشاركة متصرف لواء الحسينية الدكتور عطاالله النويقة، ورئيس لجنة بلدية الحسينية المهندس عبدالمنعم يونس أبو هلاله، إلى جانب مديرية البيئة لمحافظة معان، ومديرية السياحة لمحافظة معان، ومركز أمن الحسينية، والشرطة البيئية، ومكتب أشغال الحسينية، ومكتب مياه الحسينية، ومكتب الأحوال المدنية والجوازات في الحسينية، ومكتب التنمية الاجتماعية، ومركز شباب الحسينية، ونادي شباب الحسينية الرياضي، وعدد من أبناء المجتمع المحلي.
كما شهدت الحملة مشاركة فاعلة وواسعة، حيث نُفذت أعمال جمع النفايات وتنظيف المواقع العامة والشوارع، في إطار تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة، وترسيخ قيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في الحفاظ على جمالية اللواء ونظافته.
وأعربت بلدية الحسينية في بيان عن شكرها لجميع الجهات المشاركة والمتطوعين على جهودهم المخلصة وتعاونهم البنّاء، مؤكدةً أن الحفاظ على نظافة اللواء مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية الفنادق: قرارات الحكومة لدعم البترا خطوة مهمة نحو التعافي السياحي
-
جمعية الفنادق: قرارات الحكومة لدعم البترا خطوة مهمة نحو التعافي السياحي
-
تنويه من بلدية إربد الكبرى حول إغلاق جزء من شارع عمر المختار لأعمال التعبيد
-
الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي
-
الحكومة توافق على مشروع نظام جديد لتصنيف المدارس الخاصة
-
إقرار نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2026
-
توجه حكومي للتوسع بالإعفاءات لتشجيع الاستثمار في المصادر الطبيعية والتنقيب
-
97 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للإنماء للمساهمة بتمويل الناقل الوطني