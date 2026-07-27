حملة نظافة تشمل عدداً من شوارع ومناطق لواء الحسينية بمعان

الوكيل الإخباري- نفذت اليوم الاثنين، حملة نظافة شاملة في عدد من المناطق والشوارع الرئيسية في لواء الحسينية، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الرسمية والأهلية، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة وإبراز المظهر الحضاري للواء.

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وجاءت الحملة ضمن البرنامج الوطني لحملات النظافة في المواقع السياحية والمتنزهات، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي، والحفاظ على نظافة المواقع العامة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في صون البيئة.



وشهدت الحملة مشاركة متصرف لواء الحسينية الدكتور عطاالله النويقة، ورئيس لجنة بلدية الحسينية المهندس عبدالمنعم يونس أبو هلاله، إلى جانب مديرية البيئة لمحافظة معان، ومديرية السياحة لمحافظة معان، ومركز أمن الحسينية، والشرطة البيئية، ومكتب أشغال الحسينية، ومكتب مياه الحسينية، ومكتب الأحوال المدنية والجوازات في الحسينية، ومكتب التنمية الاجتماعية، ومركز شباب الحسينية، ونادي شباب الحسينية الرياضي، وعدد من أبناء المجتمع المحلي.



كما شهدت الحملة مشاركة فاعلة وواسعة، حيث نُفذت أعمال جمع النفايات وتنظيف المواقع العامة والشوارع، في إطار تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة، وترسيخ قيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في الحفاظ على جمالية اللواء ونظافته.