حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وترسيخ العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.
وشهدت الحملة حضور محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، ومدير مديرية حماية البيئة بإربد المهندس فوزي العكور، وممثل غرفة صناعة إربد عضو مجلس الإدارة أمين الرمحي، ومدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي.
وأكد محافظ إربد رضوان العتوم أهمية تضافر الجهود الرسمية لدعم الجهات المعنية بالنظافة، وتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.
وأضاف أن الحملة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، داعيا المواطنين إلى الامتناع عن إلقاء النفايات في الشوارع العامة أو من المركبات، للحفاظ على نظافة مدينة إربد ومناطقها، بما يعكس سلوكًا حضاريًا للمجتمعات المحلية.
من جهته، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي أهمية حملة النظافة التي نفذتها البلدية في شارع عمان، مشددًا على دورها في الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة العامة.
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