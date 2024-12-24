 
الثلاثاء 2024-12-24 10:51 م
 

حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد

اربد
اربد
الثلاثاء، 24-12-2024 10:34 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت اليوم الأحد، حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد، بدءا من ميدان الشهيد معاذ الكساسبة باتجاه منطقة حكما، بمشاركة الدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات البيئية والجامعات والأندية الرياضية وغرفتي صناعة وتجارة إربد، إضافة إلى شركة كهرباء إربد.

اضافة اعلان


وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وترسيخ العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.


وشهدت الحملة حضور محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، ومدير مديرية حماية البيئة بإربد المهندس فوزي العكور، وممثل غرفة صناعة إربد عضو مجلس الإدارة أمين الرمحي، ومدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي.


وأكد محافظ إربد رضوان العتوم أهمية تضافر الجهود الرسمية لدعم الجهات المعنية بالنظافة، وتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.
وأضاف أن الحملة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، داعيا المواطنين إلى الامتناع عن إلقاء النفايات في الشوارع العامة أو من المركبات، للحفاظ على نظافة مدينة إربد ومناطقها، بما يعكس سلوكًا حضاريًا للمجتمعات المحلية.


من جهته، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي أهمية حملة النظافة التي نفذتها البلدية في شارع عمان، مشددًا على دورها في الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة العامة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات

اربد

أخبار محلية حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد

غزة

فلسطين مكتب نتنياهو: فريق التفاوض يعود من قطر لإجراء مشاورات داخلية

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تلفريك عجلون

أخبار محلية 450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي

ارشيفية

عربي ودولي تقرير أممي: تفشي المجاعة في 5 مناطق بالسودان

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين شمال الخليل



 




الأكثر مشاهدة