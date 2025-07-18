الجمعة 2025-07-18 06:11 م
 

حملة نظافة شاملة في مادبا لتحسين الواقع البيئي والجمالي

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 05:43 م
الوكيل الإخباري-  نفذت بلدية مادبا الكبرى ومجلس الخدمات المشتركة في مادبا، اليوم الجمعة، حملة نظافة شاملة، استهدفت عددًا من المواقع داخل المدينة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الواقع البيئي وتحسين المشهد الحضري العام.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى هيثم الجوينات، إن الحملة شملت أعمال تنظيف واسعة للشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة الأتربة والمخلفات، بالإضافة إلى تقليم الأشجار ورفع الأنقاض، إلى جانب أعمال دهان للأرصفة لتحسين المظهر العام وتسهيل حركة المشاة.

وأكد الجوينات أهمية الاستمرار في هذه الحملات بشكل دوري، مشددًا على ضرورة رفع مستوى النظافة العامة والالتزام بالمعايير البيئية، ومتابعة واقع الخدمات ميدانيًا لضمان الاستجابة الفاعلة لملاحظات المواطنين.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الكوادر الميدانية، والحفاظ على النظافة العامة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على بيئة نظيفة هو مسؤولية مشتركة، ويعكس صورة حضارية تليق بمكانة مادبا كمدينة تاريخية وسياحية.
 
 
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