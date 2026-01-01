الخميس 2026-01-01 10:33 م

حملة نظافة واسعة للأودية ومجاري السيول بعد المنخفض الجوي في مأدبا

ي
جانب من الاعمال
الخميس، 01-01-2026 09:41 م

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر بلدية مأدبا الكبرى حملة شاملة لتنظيف الأودية وتوسعتها وتنظيف العبارات استعدادًا لأي تساقط للأمطار والسيول بعد المنخفض الجوي الأخير.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، إن البلدية قامت بحملة نظافة واسعة، شاملة بمشاركة عمال البلدية وآلياتها تنظيف الأودية ومجاري السيول وتوسعتها وتنظيف العبارات الصندوقية والأنبوبية ومجاري تصريف المياه وإخراج المخلفات التي يتم التخلص منها من قبل المواطنين.


ودعا المهندس جوينات المواطنين للمحافظة على مجاري السيول نظيفة وعدم إلقاء أي مخلفات بداخلها والتي قد تتسبب إغلاقها .


وأكد جوينات، أن عملية فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية الطبيعية بواسطة اللودرات العاملة ستستمر في مناطق البلدية للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو مخلفات تعيق جريان المياه بشكل طبيعي فيها، مع ضرورة إخطار القاطنين عشوائياً بالابتعاد عنها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار محلية الروابدة يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية التجريبي

ت

منوعات وفاة أديب سعودي بارز

الأرصاد: تسجيل هطولات مطرية متفاوتة في عدة مناطق بالمملكة

الطقس الأرصاد: تسجيل هطولات مطرية متفاوتة في عدة مناطق بالمملكة

م

عربي ودولي بكين تهاجم زعيم منطقة تايوان

الزراعة: أمطار الخير تعزز الإنتاج الزراعي وتدعم الثروة النباتية بالمملكة

أخبار محلية الزراعة: أمطار الخير تعزز الإنتاج الزراعي وتدعم الثروة النباتية بالمملكة

ب

أخبار محلية تحذير شديد الخطورة من طقس الليلة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرا

ي

أخبار محلية حملة نظافة واسعة للأودية ومجاري السيول بعد المنخفض الجوي في مأدبا

ةت

عربي ودولي موسكو: الحوار مع الاتحاد الأوروبي مستمر



 






الأكثر مشاهدة