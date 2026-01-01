حملة نظافة واسعة للأودية ومجاري السيول بعد المنخفض الجوي في مأدبا

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، إن البلدية قامت بحملة نظافة واسعة، شاملة بمشاركة عمال البلدية وآلياتها تنظيف الأودية ومجاري السيول وتوسعتها وتنظيف العبارات الصندوقية والأنبوبية ومجاري تصريف المياه وإخراج المخلفات التي يتم التخلص منها من قبل المواطنين.
ودعا المهندس جوينات المواطنين للمحافظة على مجاري السيول نظيفة وعدم إلقاء أي مخلفات بداخلها والتي قد تتسبب إغلاقها .
وأكد جوينات، أن عملية فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية الطبيعية بواسطة اللودرات العاملة ستستمر في مناطق البلدية للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو مخلفات تعيق جريان المياه بشكل طبيعي فيها، مع ضرورة إخطار القاطنين عشوائياً بالابتعاد عنها.
