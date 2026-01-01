حملة نظافة واسعة للأودية ومجاري السيول بعد المنخفض الجوي في مأدبا

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر بلدية مأدبا الكبرى حملة شاملة لتنظيف الأودية وتوسعتها وتنظيف العبارات استعدادًا لأي تساقط للأمطار والسيول بعد المنخفض الجوي الأخير.

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، إن البلدية قامت بحملة نظافة واسعة، شاملة بمشاركة عمال البلدية وآلياتها تنظيف الأودية ومجاري السيول وتوسعتها وتنظيف العبارات الصندوقية والأنبوبية ومجاري تصريف المياه وإخراج المخلفات التي يتم التخلص منها من قبل المواطنين.



ودعا المهندس جوينات المواطنين للمحافظة على مجاري السيول نظيفة وعدم إلقاء أي مخلفات بداخلها والتي قد تتسبب إغلاقها .