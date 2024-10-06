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حوادث دهس لـ 3 أطفال في المملكة خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مندوبي الأمن العام في الدوريات الخارجية والسير وقوع حادثين دهس منفصلين لثلاثة أطفال في إربد وعمان خلال 24 ساعة.اضافة اعلان


وبين مندوب الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، وقوع حادث دهس لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات يوم أمس على طريق اربد  - عمان ، حيث تم إسعافها إلى المستشفى الملك عبدالله المؤسس، ووُصفت حالتها بالمتوسطة.

كما أكد مندوب إدارة السير وقوع حادث دهس لطفلين على دوار المدينة الطبية يوم أمس، مشيرًا إلى أن حالة الأطفال جيدة، وتم إيداع المركبة الى المركز الأمني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
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