حوادث مرورية محدودة الأضرار على طريق المطار وناعور

07:59 ص

الوكيل الإخباري- أفاد النقيب أنس الخالدي من الدوريات الخارجية، بأبرز الحوادث والمخالفات التي تم التعامل معها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على عدد من الطرق الخارجية في المملكة. اضافة اعلان





وأوضح الخالدي عبر التقرير المروري اليومي أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع على طريق المطار بين ثلاث مركبات، دون تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصر الحادث على الأضرار المادية.



كما أشار إلى وقوع حادث تصادم آخر على طريق ناعور صعودًا باتجاه العاصمة عمّان، حيث تسبب الحادث في إعاقة جزئية للمسرب الأيمن من الطريق، دون وقوع إصابات أيضًا، مع التعامل السريع مع الموقع وإزالة العوائق عن حرم الطريق.



وفي سياق متصل، ضبطت الدوريات الخارجية مركبة كانت تسير بسرعة 152 كيلومترًا في الساعة على الطريق الصحراوي في منطقة ضبعا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السائق وفق القوانين والأنظمة المرورية المعمول بها.





