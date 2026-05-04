الإثنين 2026-05-04 09:03 ص

حوادث وإصابات وضبط سرعة خطرة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الإثنين، 04-05-2026 08:25 ص
الوكيل الإخباري-  كشف النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية، عن أبرز الحوادث والمخالفات الخطرة التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية على الطرق الخارجية في المملكة.اضافة اعلان


وأوضح الشرمان عبر التقرير المروري اليومي أن كوادر الدوريات تعاملت مع حادث تصادم وقع على طريق المطار في منطقة القسطل باتجاه عمّان، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج.

وأضاف أن الفرق المختصة تعاملت أيضاً مع حادث تصادم آخر على الطريق الصحراوي بعد منطقة القطرانة، نتج عنه إصابتان وُصفتا بالمتوسطة، وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي.

وفي سياق الرقابة المرورية، أشار الشرمان إلى أن الدوريات ضبطت مركبة على طريق الأزرق – الزرقاء كانت تسير بسرعة خطرة، حيث تراوحت سرعتها بين 100 و217 كيلومتراً في الساعة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المركبة وسائقها.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والسرعات المقررة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.
 
 


