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حوارية بمركز اربد الثقافي تناقش فيلم "هموم صغيرة" للروائي هاشم غرايبة

اربد
اربد
 
الخميس، 25-06-2026 12:13 م

الوكيل الإخباري-    نظمت جمعية تواصل الثقافية ودارة الأديب هاشم غرايبة للثقافة والفنون وبالتعاون مع مديرية ثقافة اربد في مركز اربد الثقافي مساء أمس، ندوة حوارية ضمن سلسلة "سيرة مبدع"، ناقشت فيلم بعنوان "هموم صغيرة" للروائي هاشم غرايبة، من إعداد الروائي يحيى القيسي وإخراج فيصل الزعبي، وبحضور نخبة من مثقفي اربد ومنتسبي دورة الكتابة الإبداعية في جامعة اليرموك.

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خلال اللقاء الذي أداره الأديب مفلح العدوان، أكد يحيى القيسي وهاشم غرايبة والدكتور وائل التل والباحث عبد المجيد جرادات والدكتورة مريم جبر والدكتور سلطان الشياب والأدباء دعاء صفوري وصالح حدوني ومحمد محاسنة وعبد الرحمن لحلوح، أن هذا الفيلم يعد جزءا من السردية الأردنية، مستبطنين ما آثاره الفيلم من شجون وذكريات وأفكار، حيث أن الفيلم قد أنتج في عام 2002 ضمن سلسلة أفلام تناولت تجارب عشرين قامة ثقافية وفنية أردنية، بمناسبة إعلان عمان عاصمة للثقافة العربية آنذاك.

 

يذكر أن الفيلم من النوع التوثيقي الذي تم إنجازه بالتعاون ما بين اللجنة العليا لعمان عاصمة للثقافة العربية 2002 والتلفزيون الأردني، وجاء ضمن سلسلة أفلام "سيرة مبدع" التي وثقت لنحو عشرين شخصية أردنية في الفكر والفن والأدب والإعلام في تلك الفترة وتبلغ مدته 35 دقيقة يتحدث فيه الأديب هاشم غرايبة عن تجربته الأدبية.

 

 
 


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