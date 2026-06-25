حوارية بمركز اربد الثقافي تناقش فيلم "هموم صغيرة" للروائي هاشم غرايبة

خلال اللقاء الذي أداره الأديب مفلح العدوان، أكد يحيى القيسي وهاشم غرايبة والدكتور وائل التل والباحث عبد المجيد جرادات والدكتورة مريم جبر والدكتور سلطان الشياب والأدباء دعاء صفوري وصالح حدوني ومحمد محاسنة وعبد الرحمن لحلوح، أن هذا الفيلم يعد جزءا من السردية الأردنية، مستبطنين ما آثاره الفيلم من شجون وذكريات وأفكار، حيث أن الفيلم قد أنتج في عام 2002 ضمن سلسلة أفلام تناولت تجارب عشرين قامة ثقافية وفنية أردنية، بمناسبة إعلان عمان عاصمة للثقافة العربية آنذاك.
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