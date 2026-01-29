حوارية تناقش إدارة الموارد البشرية ودورها في تطوير منظومة العمل الحكومي

وأكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، خلال الجلسة أن نظام إدارة الموارد البشرية لعام 2024 يُشكّل محطة مفصلية في مسار تحديث القطاع العام، كونه ينقل الإدارة الحكومية من التركيز على الإجراءات إلى التركيز على الكفايات والأداء والنتائج.
