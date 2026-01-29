الخميس 2026-01-29 07:17 م

حوارية تناقش إدارة الموارد البشرية ودورها في تطوير منظومة العمل الحكومي

معهد الإدارة العامة
معهد الإدارة العامة
 
الخميس، 29-01-2026 06:24 م

الوكيل الإخباري-   نظم معهد الإدارة العامة، اليوم الخميس، الجلسة الحوارية الثالثة ضمن برنامج الدبلوم الاحترافي في السياسات والإدارة العامة، لمناقشة منظومة إدارة الموارد البشرية ودورها في تطوير منظومة العمل الحكومي وتقديم الخدمات.

وأكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، خلال الجلسة أن نظام إدارة الموارد البشرية لعام 2024 يُشكّل محطة مفصلية في مسار تحديث القطاع العام، كونه ينقل الإدارة الحكومية من التركيز على الإجراءات إلى التركيز على الكفايات والأداء والنتائج.

 
 


