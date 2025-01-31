حوارية ثقافية حول لوحة الموناليزا في مركز إربد الثقافي

الوكيل الإخباري- نظّم مركز تدريب الفنون الجميلة بإربد التابع لوزارة الثقافة في مركز إربد الثقافي، حوارية ثقافية بعنوان "الموناليزا 25...مُخفية حملَها وقلقَها"، تحدث فيها الباحث الدكتور أحمد هزايمة، بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين وطلبة المركز.

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