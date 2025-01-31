 
الجمعة 2025-01-31 11:42 م
 

حوارية ثقافية حول لوحة الموناليزا في مركز إربد الثقافي

إربد
إربد
الجمعة، 31-01-2025 09:59 م

الوكيل الإخباري-   نظّم مركز تدريب الفنون الجميلة بإربد التابع لوزارة الثقافة في مركز إربد الثقافي، حوارية ثقافية بعنوان "الموناليزا 25...مُخفية حملَها وقلقَها"، تحدث فيها الباحث الدكتور أحمد هزايمة، بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين وطلبة المركز.

اضافة اعلان


وقدم الهزايمة نظرية جديدة في بيان هوية المرأة الجالسة على الكرسي، في اللوحة المعلقة في متحف اللوفر الفرنسي، مشيرا أن عددا من مؤرخي الفن، يُجمِعون على أن تسمية اللوحة بالمونوليزا أي (الست ليزا)، وهي تسمية ظنية، ظهرت بعد وفاة دافنشي بـ (30)عاما.

 
gnews

أحدث الأخبار

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : 3 وفيات و4 اصابات بحادث تدهور مركبة بالأغوار الجنوبية

ماليزيا

عربي ودولي ماليزيا تعلن عن عقد مؤتمر لدعم جهود إعادة الإعمار في فلسطين

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام

القاهرة

أخبار محلية اجتماع أردني مصري قطري سعودي إماراتي فلسطيني في القاهرة

إربد

أخبار محلية حوارية ثقافية حول لوحة الموناليزا في مركز إربد الثقافي

أم قيس

أخبار محلية 79 ألف زائر لقرية أم قيس خلال عام 2024

وزير الثقافة يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

أخبار محلية وزير الثقافة يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تأمل بأن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إقامة دولة فلسطينية



 




الأكثر مشاهدة