حوارية ثقافية حول لوحة الموناليزا في مركز إربد الثقافي

وقدم الهزايمة نظرية جديدة في بيان هوية المرأة الجالسة على الكرسي، في اللوحة المعلقة في متحف اللوفر الفرنسي، مشيرا أن عددا من مؤرخي الفن، يُجمِعون على أن تسمية اللوحة بالمونوليزا أي (الست ليزا)، وهي تسمية ظنية، ظهرت بعد وفاة دافنشي بـ (30)عاما.
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