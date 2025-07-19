حوارية حول أخطار الفضاء الإلكتروني بالزرقاء

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة الزرقاء اليوم السبت ندوة بعنوان "نحو مجتمع رقمي مسؤول"، في قاعة مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي.

اضافة اعلان



وعرض المختص في الإعلام الرقمي وأمن المعلومات الدكتور مجدي حمدان، لأبرز تحديات التحول الرقمي، مسلطا الضوء على مخاطر الفضاء الإلكتروني، مثل الأخبار المضللة، والابتزاز الإلكتروني، والانتهاك الرقمي للخصوصية.