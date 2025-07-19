حوارية حول أخطار الفضاء الإلكتروني بالزرقاء

وعرض المختص في الإعلام الرقمي وأمن المعلومات الدكتور مجدي حمدان، لأبرز تحديات التحول الرقمي، مسلطا الضوء على مخاطر الفضاء الإلكتروني، مثل الأخبار المضللة، والابتزاز الإلكتروني، والانتهاك الرقمي للخصوصية.
ودعا إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات التربوية والثقافية والمجتمع المدني، من أجل ترسيخ السلوك الرقمي الإيجابي، ومواجهة التحديات الرقمية المتنامية بأساليب تربوية وثقافية رصينة.
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