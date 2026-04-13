الثلاثاء 2026-04-14 01:56 ص

حوارية حول الإعلام والأمن في وقت الحروب بنقابة الصحفيين بالزرقاء

الإثنين، 13-04-2026 11:00 م

الوكيل الإخباري-   عقد فرع نقابة الصحفيين في محافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، ندوة حوارية بعنوان "الأمن والإعلام في وقت الحروب"، ضمن أنشطة الفرع الهادفة إلى نشر الوعي الإعلامي في المجتمعات المحلية، وتوجيه الرأي العام نحو قضايا الوطن والمجتمع بعيدا عن الإشاعات والأفكار الهدامة.

وشارك في الندوة رئيس لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس النواب، النائب حسين العموش، والخبير العسكري الباشا عبدالله المومني، بحضور عدد من الإعلاميين في محافظة الزرقاء، ووجهاء المجتمع المحلي، والمهتمين بالشأن الإعلامي.


وأشار النائب العموش، خلال الندوة التي أدارها عضو لجنة النقابة في فرع الزرقاء الصحفي خالد الخريشا، إلى أن الإعلام أصبح اليوم ساحة اشتباك بالقلم والصوت والصورة، لافتا إلى أن مهنة الإعلام شهدت تحولات كبيرة، وأصبحت في زمن الأزمات والحروب تضاهي في أهميتها السلاح العسكري.


وأكد ضرورة التعامل مع التأثير القوي لوسائل الإعلام على نحو وطني، من خلال توحيد جهود العاملين في القطاع الإعلامي إلى جانب الجهود الحكومية، تحت مظلة الإعلام الوطني.


وأضاف أنه في زمن الحروب، كما نعيشه حاليا، يجب توخي الحذر من الإشاعات والأخبار الكاذبة، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة، مبينا أن المواطن الأردني يتمتع بدرجة عالية من الوعي، ما أسهم في الحفاظ على استقرار الوطن وثبات مواقفه الوطنية.

 
 


