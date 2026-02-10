حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- نظّم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان: "التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية، في إطار ولاية المركز القانونية في مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح ما يعزّز مواءمتها مع معايير حقوق الإنسان.

