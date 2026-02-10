الثلاثاء 2026-02-10 11:37 م

حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي

الثلاثاء، 10-02-2026 11:07 م

الوكيل الإخباري-    نظّم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان: "التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية، في إطار ولاية المركز القانونية في مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح ما يعزّز مواءمتها مع معايير حقوق الإنسان.

وأكد نائب رئيس مجلس أمناء المركز خلدون النسور، أهمية الحوار التشاركي عند مناقشة التشريعات ذات الأثر المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الضمان والحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة أن تأتي أي تعديلات تشريعية متوازنة وتكفل العدالة والاستدامة والحماية للفئات الأكثر حاجة للحماية.

 
 


