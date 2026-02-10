حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي

وأكد نائب رئيس مجلس أمناء المركز خلدون النسور، أهمية الحوار التشاركي عند مناقشة التشريعات ذات الأثر المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الضمان والحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة أن تأتي أي تعديلات تشريعية متوازنة وتكفل العدالة والاستدامة والحماية للفئات الأكثر حاجة للحماية.
