حوارية حول "الشباب والإدارة المحلية"

وقال العدوان خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير بعنوان "الشباب والإدارة المحلية نحو مشاركة فاعلة في صنع القرار المحلي"، إن تعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار المحلي يعد استثمارا استراتيجيا في الاستقرار والديمقراطية التمثيلية.
بدوره، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات طلال غنيمات، خلال الجلسة التي نظمت في إطار تعزيز الحوارات الوطنية وتفعيل دور الشباب في منظومة الإدارة المحلية بمشاركة أعضاء لجان بلديات ومجالس محافظات، إلى أن بناء نموذج ديمقراطي فاعل يبدأ من تعزيز الحضور الشبابي في مجالس المحافظات والبلديات، وتوفير بيئة تشاركية تمكنهم من التعبير عن قضاياهم وصياغة الحلول من موقع التأثير.
وناقش المشاركون التحديات التي تعيق انخراط الشباب في المجالس المحلية والبلدية، مقدمين جملة من المقترحات والرؤى الهادفة إلى تطوير البنية التمثيلية، ورفع كفاءة الأداء المحلي، وتكريس مبدأ اللامركزية على أسس تشاركية.
وتعد هذه الجلسة واحدة من المبادرات المستمرة التي تسعى إلى ترجمة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لا سيما في محور الإدارة المحلية، من خلال تحفيز الحوار بين الجهات الرسمية والشباب الفاعلين.
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