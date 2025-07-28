حوارية حول تعزيز دمج ذوي الإعاقة بقطاع صناعة الألبسة

الوكيل الإخباري- نظّم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن".

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وتأتي الجلسة تتويجًا لجهود برنامج "عمل أفضل"، المموّل من الحكومة الكندية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في الأردن، وذلك من خلال تعزيز الوعي المؤسسي، وتطوير الأدوات، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز بيئات عمل أكثر شمولية وإنصافًا للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة الموجّه للتصدير في الأردن.