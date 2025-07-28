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حوارية حول تعزيز دمج ذوي الإعاقة بقطاع صناعة الألبسة

حوارية حول تعزيز دمج ذوي الإعاقة بقطاع صناعة الألبسة
حوارية حول تعزيز دمج ذوي الإعاقة بقطاع صناعة الألبسة
 
الإثنين، 28-07-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري-    نظّم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن".

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وتأتي الجلسة تتويجًا لجهود برنامج "عمل أفضل"، المموّل من الحكومة الكندية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في الأردن، وذلك من خلال تعزيز الوعي المؤسسي، وتطوير الأدوات، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز بيئات عمل أكثر شمولية وإنصافًا للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة الموجّه للتصدير في الأردن.


وأكدت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس، غدير الحارس، خلال الجلسة، أهمية إعداد دراسة "تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة "، والتي تمثل خطوة مهمة تأتي ضمن جهود وطنية متواصلة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح آفاق سوق العمل أمامهم بصورة عادلة ومستدامة، من خلال توفير بيئة عمل دامجة، خالية من العوائق، تُلبي التنوع، وتُقدّر الكفاءات، دون تمييز أو تهميش.

 
 
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