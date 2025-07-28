حوارية حول تعزيز دمج ذوي الإعاقة بقطاع صناعة الألبسة

وتأتي الجلسة تتويجًا لجهود برنامج "عمل أفضل"، المموّل من الحكومة الكندية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في الأردن، وذلك من خلال تعزيز الوعي المؤسسي، وتطوير الأدوات، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز بيئات عمل أكثر شمولية وإنصافًا للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة الموجّه للتصدير في الأردن.
وأكدت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس، غدير الحارس، خلال الجلسة، أهمية إعداد دراسة "تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة "، والتي تمثل خطوة مهمة تأتي ضمن جهود وطنية متواصلة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح آفاق سوق العمل أمامهم بصورة عادلة ومستدامة، من خلال توفير بيئة عمل دامجة، خالية من العوائق، تُلبي التنوع، وتُقدّر الكفاءات، دون تمييز أو تهميش.
-
أخبار متعلقة
-
البكار يتفقد فرع ضمان إربد ويثني على تقديمه الخدمات لـ54 ألف مواطن في 6 أشهر
-
شراكة استراتيجية بين "المستقلة" ونقابة الصحفيين لتعزيز الشفافية والمهنية
-
القطاع الصناعي يطرح قضاياه أمام لجنة "طاقة الأعيان"
-
أمانة عمان تبحث تقريرها "الطوعي الثاني" للتنمية المستدامة
-
مستشفى الملك المؤسس يحقق المعايير الدولية لجمعية القلب الأميركية
-
تحذير من هيئة الإعلام بشأن "تيك توك"
-
القوات المسلحة تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على القطاع بمشاركة الامارات
-
"مكافحة الأوبئة" يجدد التزام الأردن بالقضاء على التهاب الكبد بحلول 2030