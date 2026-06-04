حوارية حول حقوق الإنسان والحريات الصحفية في معهد الإعلام الأردني

الوكيل الإخباري-بحضور سمو الأميرة ريم علي، مؤسسة معهد الإعلام الأردني، استضاف المعهد الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كاجسا أولونغرين، في جلسة حوارية مع طلبة المعهد حول سياسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.

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وتطرق الحوار الذي أداره عميد المعهد الدكتور زياد الرفاعي للحريات الصحفية، وحقوق الصحفيين في مناطق النزاعات، وحقوق الإنسان والطفل في مناطق الحروب وتنظيم منصات التواصل الاجتماعي وحفظ الحريات وطرق صنع القرارات المتعلقة بتوجه الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والعلاقة بين أوروبا والأردن والمنطقة العربية.



وأجابت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي على أسئلة الطلاب فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية ولبنان وحماية الصحفيين من الاغتيالات والقتل وتقاطع موضوعات الأمن والدفاع مع موضوعات حرية التعبير وحقوق الإنسان والعقوبات الدولية الممكنة عند انتهاك حقوق الإنسان وعن تأثير الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي على مهنة الصحافة وأهمية منصات وأدوات التحقق في ظل هذا التطور.



وأشادت أولونغرين بمسيرة الأردن في الإصلاح، وإنجازات المملكة في العديد من ملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان.