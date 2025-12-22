حوارية حول دور العمل النقابي والتطوعي في تعزيز التنمية

07:50 م

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الأسرة الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون ندوة حوارية بعنوان: "دور العمل النقابي والتطوعي والثقافي والبيئي في تعزيز التنمية". اضافة اعلان





وقال رئيس مجلس المحافظة ورئيس لجنة فرع نقابة المهندسين الزراعيين في عجلون، معاوية عناب، إن مجالس المحافظات تضطلع بدور محوري في دعم مسارات التنمية الشاملة من خلال تحديد الأولويات التنموية للمحافظة وتوجيه الموازنات نحو المشاريع الأكثر حاجة وأثرًا على المجتمع المحلي.



وأشار إلى أن اليوم العالمي للتطوع يشكل فرصة لتسليط الضوء على جهود المتطوعين في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية المبادرات التي تعزز هذا العمل.



وقال مدير ثقافة عجلون، سامر فريحات، إن المديرية تسعى من خلال تنظيم مثل هذه الندوات والأنشطة إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية وفتح مساحات للحوار البنّاء حول دور الثقافة والعمل التطوعي في بناء الوعي، وتمكين الشباب، وتحفيز المبادرات الإبداعية التي تخدم المجتمع المحلي.



وأشار مدير أوقاف عجلون، الدكتور صفوان القضاة، إلى أن وزارة الأوقاف تعطي أهمية بالغة للعمل التطوعي من خلال تحفيظ القرآن الكريم ودروس الوعظ والإرشاد، لافتًا إلى الجانب الإنساني الذي تؤديه لجان الزكاة وجمع التبرعات وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة وطلبة الجامعات.



وقال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي في المحافظة، المهندس بشار النوافلة، إن المؤسسة تدعم الأفكار الريادية حيث تبنت فكرة الزراعة المستدامة من خلال خطة تطوير القطاع الزراعي والتوجه لدعم الشباب وتمكين المرأة الريفية.



وبين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في عجلون، ملكي بني عطا، أهمية العمل الخيري والتطوعي الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمع.



وأشار رئيس المنتدى، الزميل علي فريحات، إلى أن هذه الحوارية تسلط الضوء على أهمية بناء ثقافة تطوعية قائمة على المبادرة والمسؤولية المجتمعية.

