حوارية حول دور جوائز التميز في رفع تنافسية القطاع الخاص

الوكيل الإخباري- نظم مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، بالشراكة مع جمعية البنوك في الأردن، جلسة حوارية تشاركية بعنوان "دور جوائز التميز في تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتحفيز الأداء المتميز".

وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، خلال رعايته الجلسة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية باسم خليل السالم، والمدراء العامين للبنوك، وممثلين عن القطاع المالي والمصرفي في الأردن، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي تجسيدا للرؤى الملكية السامية في ترسيخ ثقافة التميز والجودة والشفافية في المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص في المملكة، وتعزيزا لروح المبادرة والإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات.



وقال إن الجوائز التي يديرها المركز تمثل منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة المؤسسات.



وأشار إلى الدور المحوري للقطاع المصرفي بوصفه شريان الاقتصاد وعصب التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية مواصلة تبني مفاهيم التميز والابتكار لمواكبة التطورات والتحديات الاقتصادية والتكنولوجية.



واستعرض الشركس تجربة البنك المركزي في التميز المؤسسي، والتي تكللت بحصوله على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عن فئة "الأوائل" في الدورة التاسعة (2023/2024)، ما يعكس التزامه الراسخ بالتميز والابتكار.



من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية للمركز، المهندسة وداد قطيشات، عن اعتزاز المركز بالشراكة مع جمعية البنوك، مؤكدة أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاركية الهادفة إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي بين مؤسسات القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المشاركة في جوائز التميز وشهادة الاعتراف بالتميز (R4E).



وبينت ميزة ومكانة المركز، حيث يعد الجهة الوحيدة المخولة بمنح جوائز التميز في كافة القطاعات داخل الأردن، ويمثل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" والمعهد العالمي لإدارة الابتكار "GIMI" في المملكة، كما يضم المركز قاعدة واسعة من الخبراء والمقيمين المعتمدين عربيا ودوليا، ويقدم برامج تدريبية نوعية في مجالات التميز والابتكار.



وأضافت قطيشات، أن المركز يعمل على تمكين المؤسسات من تطبيق معايير التميز وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التميز المستدام.



وأشارت إلى أبرز محاور عمل المركز ومبادراته في دعم المؤسسات الوطنية على تبني ممارسات التميز والابتكار، إلى جانب تسليط الضوء على فوائد المشاركة في الجوائز والاعترافات الدولية التي يمنحها المركز، ودورها في تحفيز الأداء المؤسسي وتحسين النتائج.



بدوره، ثمن مدير عام الجمعية، الدكتور ماهر المحروق، الشراكة مع المركز، مؤكدا دوره في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في القطاع المصرفي باعتبارها ضرورة استراتيجية للحفاظ على القدرة التنافسية والاستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.



وأشار إلى أن جوائز التميز تشكل منصة محفزة لتطوير الأداء ونشر ثقافة النتائج والتنافسية، مثمنا التعاون البناء بين الجمعية والمركز في دعم مسيرة التطوير داخل القطاع المصرفي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد.



وتخلل اللقاء تجربة كل من البنك المركزي الأردني وشركة "Aji" في تطبيق معايير التميز المؤسسي، حيث استعرض البنك رحلته وفوزه بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي، فيما عرضت الشركة تجربتها وفوزها بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص، مؤكدين أثر التميز في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.