حوارية حول فرص العمل المستحدثة في السوق الأردنية

الوكيل الإخباري- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة"، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، تناولت منهجية تطوير المسح الوظيفي لتعزيز دقة بيانات سوق العمل.

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وقال بيان للمجلس اليوم الأحد، إن الجلسة الحوارية تعزز فهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، وشرح المفاهيم الخاصة بمسح فرص العمل المستحدثة، وفهم الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها المسح، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة لزيادة كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع احتياجاته، إضافة إلى الخروج بتوصيات تساعد الحكومة وصناع القرار على تطوير السياسات والخطط المستقبلية الخاصة بسوق العمل الأردني.