حوارية حول فرص العمل المستحدثة في السوق الأردنية

وقال بيان للمجلس اليوم الأحد، إن الجلسة الحوارية تعزز فهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، وشرح المفاهيم الخاصة بمسح فرص العمل المستحدثة، وفهم الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها المسح، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة لزيادة كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع احتياجاته، إضافة إلى الخروج بتوصيات تساعد الحكومة وصناع القرار على تطوير السياسات والخطط المستقبلية الخاصة بسوق العمل الأردني.
وأشار رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إلى أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية مسح فرص العمل المستحدثة لصانع القرار في تطويره للبرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي؛ وخاصة المرتبطة منها بخلق فرص عمل جديدة.
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