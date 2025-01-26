 
الأحد 2025-01-26 06:43 م
 

حوارية حول فرص العمل المستحدثة في السوق الأردنية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الأحد، 26-01-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري-   عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة"، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، تناولت منهجية تطوير المسح الوظيفي لتعزيز دقة بيانات سوق العمل.

اضافة اعلان


وقال بيان للمجلس اليوم الأحد، إن الجلسة الحوارية تعزز فهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، وشرح المفاهيم الخاصة بمسح فرص العمل المستحدثة، وفهم الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها المسح، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة لزيادة كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع احتياجاته، إضافة إلى الخروج بتوصيات تساعد الحكومة وصناع القرار على تطوير السياسات والخطط المستقبلية الخاصة بسوق العمل الأردني.


وأشار رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إلى أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية مسح فرص العمل المستحدثة لصانع القرار في تطويره للبرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي؛ وخاصة المرتبطة منها بخلق فرص عمل جديدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الخارجية : رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير.. والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين

العيسوي يعزي أبو رخية والحاج حسن

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي أبو رخية والحاج حسن

جامعة اليرموك

أخبار محلية "نموذجية اليرموك" تفوز بذهبية وفضية الأولمبياد الأردني للذكاء الاصطناعي

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية "المعونة الوطنية" و"البنك الدولي" يبحثان مجالات التعاون

تجمع مياه الأمطار

الطقس تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

امطار

الطقس الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق

شعار البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يبحث تنفيذ مشروع العنونة الوطنية

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل: تصاريح العمالة الوافدة للمصانع من خلال غرفة صناعة الأردن



 




الأكثر مشاهدة