الخميس 2025-06-12 09:35 م
 

حوارية في إربد تبحث سبل تعزيز صمود المجتمعات المحلية في مواجهة الجفاف

إربد
إربد
 
الخميس، 12-06-2025 06:41 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت لجنة الحوكمة في جامعة مؤتة، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة البيئة ومديرية حماية البيئة إربد، ورشة حوارية بعنوان "تعزيز صمود المجتمع المحلي لمواجهة الجفاف"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في البيئة والموارد المائية، وممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة إربد.

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وقال مندوب وزارة البيئة محمد الدريزي، إن الورشة تهدف إلى مناقشة آليات تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيّف مع التحديات الناتجة عن الجفاف وشح المياه، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

 
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