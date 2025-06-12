حوارية في إربد تبحث سبل تعزيز صمود المجتمعات المحلية في مواجهة الجفاف

وقال مندوب وزارة البيئة محمد الدريزي، إن الورشة تهدف إلى مناقشة آليات تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيّف مع التحديات الناتجة عن الجفاف وشح المياه، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
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