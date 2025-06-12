حوارية في إربد تبحث سبل تعزيز صمود المجتمعات المحلية في مواجهة الجفاف

الوكيل الإخباري- نظّمت لجنة الحوكمة في جامعة مؤتة، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة البيئة ومديرية حماية البيئة إربد، ورشة حوارية بعنوان "تعزيز صمود المجتمع المحلي لمواجهة الجفاف"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في البيئة والموارد المائية، وممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة إربد.

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