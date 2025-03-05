حوارية في إربد حول الجرائم الإلكترونية

وتحدث المحامي فهد قدور عن قانون الجرائم الإلكترونية، ومفهوم وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع، وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح، إضافة للحديث عن مفهوم الجرائم الإلكترونية.
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