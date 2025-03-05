 
الأربعاء 2025-03-05 09:58 م
 

حوارية في إربد حول الجرائم الإلكترونية

إربد
إربد
 
الأربعاء، 05-03-2025 09:11 م

الوكيل الإخباري-   نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع إربد وبالتعاون مع مركز العدل القانوني اليوم، حوارية حول قانون الجرائم الإلكترونية.

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وتحدث المحامي فهد قدور عن قانون الجرائم الإلكترونية، ومفهوم وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع، وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح، إضافة للحديث عن مفهوم الجرائم الإلكترونية.

 
 
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