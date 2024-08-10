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حوارية في إربد حول دور المرأة الانتخابي

جانب من الندوة
جانب من الحوارية




 

السبت، 10-08-2024 06:01 م

الوكيل الإخباري-   نظم ملتقى همم الشمال، اليوم السبت، جلسة حوارية تناولت دور المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة والتعريف بآلية الانتخاب.


وقال خبير التمكين السياسي الدكتور زكريا بني عامر خلال الجلسة التي عقدت في غرفة تجارة اربد بمشاركة فعاليات نسائية وهيئات مجتمع مدني، إن قانون الانتخاب أتاح فرصة قوية لتمثيل المرأة تحت القبة سواء من خلال ترشحها بالقوائم الانتخابية المحلية أو الوطنية.


وأكد، أهمية مشاركة المرأة بالانتخابات النيابية المقبلة كمرشحة وناخبة، لافتا إلى أن تمكين المرأة يأتي من خلال مشاركتها في الانتخابات والأحزاب السياسية، ما يؤدي الى تغيير إيجابي في المجتمع.

gnews

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