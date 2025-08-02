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حوارية في الطفيلة بعنوان "ذاكرة المكان وجمالياته"

حوارية في الطفيلة بعنوان "ذاكرة المكان وجمالياته"
حوارية في الطفيلة بعنوان "ذاكرة المكان وجمالياته"
 
السبت، 02-08-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري-   عقدت في قاعة مديرية ثقافة الطفيلة ندوة حوارية بعنوان "ذاكرة المكان وجمالياته"، متضمنة 3 محاور رئيسة، سلطت الضوء على ملامح تاريخ الطفيلة وتراثها المادي والشفهي، بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين من محافظة الطفيلة.

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وجاءت الندوة، التي أدارها مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39 تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، وبالتعاون بين رابطة الكتاب الأردنيين ومديرية ثقافة الطفيلة.


واستعرض الباحث والمؤرخ الدكتور إسحاق عيال سلمان، في المحور الأول، تاريخ الطفيلة، ومتناولا تطور الحياة فيها عبر العصور، وما مرت به من مراحل اجتماعية وعمرانية .

 
 
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