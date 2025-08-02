حوارية في الطفيلة بعنوان "ذاكرة المكان وجمالياته"

الوكيل الإخباري- عقدت في قاعة مديرية ثقافة الطفيلة ندوة حوارية بعنوان "ذاكرة المكان وجمالياته"، متضمنة 3 محاور رئيسة، سلطت الضوء على ملامح تاريخ الطفيلة وتراثها المادي والشفهي، بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين من محافظة الطفيلة.

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وجاءت الندوة، التي أدارها مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39 تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، وبالتعاون بين رابطة الكتاب الأردنيين ومديرية ثقافة الطفيلة.