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حوارية في العقبة حول آليه تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار للشباب

جانب من الحوارية
جانب من الحوارية
الإثنين، 09-09-2024 12:33 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة العقبة بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، جلسة حوارية بعنوان "آليات تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار للشباب" بهدف توعية الشباب بالمشروعات الريادية.

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وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور إن العالم يشهد تغيرا جذريا في مستقبل الوظائف جراء التحول للعالم الرقمي والافتراضي وغيرها، لافتا إلى ظهور وظائف لم تكن موجوده بسبب التكنولوجيا ما يستدعي التفكير في مشروعات ريادية وتنمية المهارات الفكرية وفتح الآفاق لمشروعات جديدة للشباب لمواكبة برامج التحديث الاقتصادي.


وشدد البدور على أهمية دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب وفق أفضل الممارسات لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتطويرها، ومساعدة الشباب من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة على تنمية أفكارهم وتطوير مشروعاتهم.


وأشار منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة، عمر حربي العشوش الى أهمية الجلسة في تحفيز الشباب وتهيئتهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة وتغيير اتجاهاتهم من التوظيف إلى التشغيل المنتج، ولتعزيز مساهمة الشباب في سوق العمل وزيادة دافعيتهم نحو الاتجاه للمشاريع الذاتية.


وشارك في الجلسة الريادي غيث المومني والريادية نسيم الشمايلة ومديرة حاضنة أعمال اي بارك العقبة دعاء الفراية، حيث دار حوار ونقاش موسع مع المشاركين حول مشروعاتهم والتحديات التي واجهتهم والجهات المساندة لهم.

 
gnews

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