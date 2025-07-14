حوارية في "العلوم والتكنولوجيا" حول الابتكار والطاقة

الوكيل الإخباري- نظّمت كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، لقاءً حواريًا بعنوان: "نحو مستقبل مستدام: تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المختلفة"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة، بهدف تسليط الضوء على أهمية الابتكار وتمكين المرأة في هذا القطاع الحيوي.

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وفي كلمتها، أكدت نائب رئيس الجامعة، الدكتورة منى أبو دلو، أهمية الابتكار والشراكات الدولية في تطوير قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن انضمام الجامعة إلى شبكة RENEW MENA يمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة.



وأوضحت أبو دلو أن الجامعة أطلقت برامج أكاديمية متقدمة في مجالات الطاقة، من أبرزها برنامج الهيدروجين الأخضر، وبرامج علوم المياه والطاقة والغذاء، ودمج البحث التطبيقي في المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن نسبة الإناث في الجامعة تجاوزت 57 بالمئة.



بدوره، أشار عميد كلية الهندسة، الدكتور دريد دلالعة، إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص الجامعة على ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات القطاعات الصناعية والحكومية، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في الأردن والمنطقة.