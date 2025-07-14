حوارية في "العلوم والتكنولوجيا" حول الابتكار والطاقة

وفي كلمتها، أكدت نائب رئيس الجامعة، الدكتورة منى أبو دلو، أهمية الابتكار والشراكات الدولية في تطوير قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن انضمام الجامعة إلى شبكة RENEW MENA يمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضحت أبو دلو أن الجامعة أطلقت برامج أكاديمية متقدمة في مجالات الطاقة، من أبرزها برنامج الهيدروجين الأخضر، وبرامج علوم المياه والطاقة والغذاء، ودمج البحث التطبيقي في المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن نسبة الإناث في الجامعة تجاوزت 57 بالمئة.
بدوره، أشار عميد كلية الهندسة، الدكتور دريد دلالعة، إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص الجامعة على ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات القطاعات الصناعية والحكومية، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في الأردن والمنطقة.
وشارك في اللقاء أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، ومفوض البحوث النووية في هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور مجد الهواري، إلى جانب عدد من خريجي الجامعة المتميزين.
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