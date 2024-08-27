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حوارية في عجلون حول أهمية المشاركة بالانتخابات

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين
المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين
الثلاثاء، 27-08-2024 07:21 م
الوكيل الإخباري-   نظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، في محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، حوارية عن قانون الانتخاب وأهمية المشاركة بالانتخابات النيابية.اضافة اعلان

وأكد مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، أهمية المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة كركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية السياسية ليكون للمواطن دور فعال في رسم مستقبله والمساهمة في صناعة القرار.
وقال إن المؤسسة عقدت ندوات بمختلف محافظات المملكة لتحفيز المشاركة السياسية بوصفها ركنا من أركان المواطنة وأحد عناصر تشكيل الرأي العام ووسيلة للتغيير الإيجابي.
وبين أن الصوت الانتخابي يمثل أداة قوية للتعبير عن المطالب وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو واجب وطني يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما أن المشاركة تتيح الفرصة للمواطن كي يختار من يمثله في البرلمان.
 
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