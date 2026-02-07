السبت 2026-02-07 05:39 م

حوار شبابي في العقبة لمناقشة تطوير لجان الأحياء

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
السبت، 07-02-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري-   أكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت النابلسي، أن تمكين الشباب يمثل محورا رئيسيا في خطة سلطة العقبة الاستراتيجية لتطوير المهارات وتنمية المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء حواري جمع النابلسي، مع لجان تطوير الأحياء والفرق والمبادرات الشبابية التطوعية، على مسرح الشهيد معاذ الكساسبة في السلطة، بتنظيم مديرية التنمية المجتمعية، ناقش واقع عمل اللجان وسبل التعاون لتطوير البرامج والمبادرات المنفذة عبر لجان الأحياء، واحتياجات الشباب وتطلعاتهم.

 
 


