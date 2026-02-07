حوار شبابي في العقبة لمناقشة تطوير لجان الأحياء

جاء ذلك خلال لقاء حواري جمع النابلسي، مع لجان تطوير الأحياء والفرق والمبادرات الشبابية التطوعية، على مسرح الشهيد معاذ الكساسبة في السلطة، بتنظيم مديرية التنمية المجتمعية، ناقش واقع عمل اللجان وسبل التعاون لتطوير البرامج والمبادرات المنفذة عبر لجان الأحياء، واحتياجات الشباب وتطلعاتهم.
