حوار شبابي في العقبة لمناقشة تطوير لجان الأحياء

الوكيل الإخباري- أكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت النابلسي، أن تمكين الشباب يمثل محورا رئيسيا في خطة سلطة العقبة الاستراتيجية لتطوير المهارات وتنمية المجتمع المحلي.

