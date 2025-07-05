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حوالي 3 ملايين دينار قروض للمزارعين بالبادية الشمالية

نقود
نقود
 
السبت، 05-07-2025 06:18 م

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في البادية الشمالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2,835,000 دينار، وفقًا لمدير الفرع المهندس حمادة الشرفات.

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وقال الشرفات لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، إن قيمة القروض الممنوحة للمقترضين في البادية الشمالية تضاعفت بشكل واضح خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 1,144,000 دينار.


وأشار إلى أن تنوّع البرامج الإقراضية التي أقرتها إدارة المؤسسة لتمكين المقترضين من استحداث وتطوير مشاريع زراعية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإقراض، التي زادت بأكثر من 100 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 
 
gnews

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