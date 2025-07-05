حوالي 3 ملايين دينار قروض للمزارعين بالبادية الشمالية

وأشار إلى أن تنوّع البرامج الإقراضية التي أقرتها إدارة المؤسسة لتمكين المقترضين من استحداث وتطوير مشاريع زراعية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإقراض، التي زادت بأكثر من 100 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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