"خارجية الأعيان" تستنكر استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأكد أعضاء اللجنة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل أداء دور محوري ومتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقًا من ثوابته القائمة على احترام القانون الدولي، والدفاع عن الحقوق المشروعة، وترسيخ الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الأزمات.
وأشاروا إلى أهمية إبراز الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها جلالته في دعم قضايا المنطقة، بما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي يحظى بها الأردن وقيادته.
واستنكروا استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية، وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات متكررة على أيدي المستوطنين وجيش الاحتلال، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، محذرين من خطورة هذه الممارسات وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.
وتناول الاجتماع التطورات المتسارعة في قطاع غزة، و ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل ينهي الصراع، ويضع حدًا للكارثة الإنسانية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة رفضها لأي اعتداءات أو ممارسات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية المتكررة بحق عدد من الدول العربية، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي.
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