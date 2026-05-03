خالد فحماوي يواصل تألقه الرياضي في بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو

الوكيل الإخباري- حقق البطل خالد فحماوي، لاعب منتخب جامعة الزرقاء وطالب تخصص الصيدلة، إنجازًا رياضيًا جديدًا بعد حصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة اتحاد الجامعات الأردنية للتايكواندو، التي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 28 نيسان 2026، واستضافتها جامعة عمّان الأهلية.





وجاء هذا الإنجاز ليؤكد الحضور القوي لفحماوي في الساحة الرياضية الجامعية، بعد أداء مميز قدّمه خلال منافسات البطولة، التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الجامعات الأردنية.



ويُعد فحماوي نموذجًا مميزًا للشباب الجامعي الطموح، إذ ينجح في الموازنة بين مسيرته الأكاديمية في تخصص الصيدلة وتفوقه الرياضي، مواصلًا حصد الإنجازات في البطولات المحلية والدولية.



وأكد مقربون من اللاعب أن هذا الإنجاز يعكس حجم الالتزام والانضباط الذي يتمتع به فحماوي، سواء داخل القاعات الرياضية أو في مسيرته الدراسية، ما جعله مثالًا يحتذى به بين الطلبة الرياضيين.



ويواصل خالد فحماوي كتابة فصول جديدة من النجاح، ليبقى اسمًا بارزًا في رياضة التايكواندو ومصدر فخر لجامعة الزرقاء والقطاع الرياضي الأردني.





