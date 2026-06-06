خبر سار لزوار ومرتادي منطقة أم النمل في إربد

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية السياحة في محافظة إربد، الانتهاء من إقامة مشروع وحدات صحية و"أكشاك" خدماتية في منطقة "أم النمل" التابعة للواء الكورة، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتنزهين والسياح.

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وبحسب بيان للمديرية، اليوم السبت، يأتي المشروع ضمن جهود وزارة السياحة والآثار، لتطوير وتحسين الخدمات السياحية في مختلف المواقع الأثرية والطبيعية، وتعزيز جاذبيتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية فيها.



وأكدت المديرية أن اختيار منطقة "أم النمل" جاء نظرا لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومكانة مميزة على خارطة السياحة المحلية، مشيرة إلى أن توفير مثل هذه المرافق والخدمات يسهم بشكل مباشر في تحقيق تجربة سياحية متميزة للزوار، ويعزز التنمية السياحية المستدامة في لواء الكورة.



وشددت المديرية على أهمية التشاركية والتعاون المثمر مع مديرية الآثار وكافة الجهات المختصة في المنطقة، والتي ساهم تضافر جهودها في إنجاز هذا المشروع بكفاءة عالية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ويعكس الصورة المشرقة للمنتج السياحي الأردني.