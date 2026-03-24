خبير أكاديمي: الجامعات الرسمية لا تستطيع تعيين رئيسها ولا سلطة لها بتحديد القبولات

وقال الخصاونة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن الجامعات ليس لديها سلطة بتحديد القبولات وأعداد الطلبة للقبول للدراسة في الجامعة.
وأضاف أن القبولات تعد من أهم الأمور التي تهم الجامعات ولا يجوز مقارنة جامعة في شمال المملكة بجامعة أخرى في جنوب الأردن لاختلاف أعداد الطلاب فيها.
وأشار الخصاونة إلى أنه يجب إعادة النظر بوجود أكاديميين في تشكيل مجلس التربية والتعليم في ظل وجود نحو 30 جامعة وكلية مجتمع.
وبيّن أنه يجب إلغاء رئاسة المجلس برئيس الوزراء وحصرها بوزير التربية والتعليم وذلك لطبيعة العمل بالمجلس.
