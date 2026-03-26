خبير اقتصادي: هذا ما يحدث برواتب المتقاعدين لو أفلس صندوق الضمان الاجتماعي

الخميس، 26-03-2026 01:38 م
الوكيل الإخباري-   أكد الخبير الاقتصادي فايق حجازين أن الحكومة ملزمة بنص القانون بسداد العجز في صندوق الضمان الاجتماعي إذا تعرض للإفلاس وذلك لتغطية الرواتب التقاعدية.اضافة اعلان


وقال حجازين خلال اجتماع نيابي، اليوم الخميس، إنه يسجل كدين على مؤسسة الضمان الاجتماعي ويجري سداده في حال تحقيق وفر بصندوق الضمان.

وأضاف أن الاشتراك بالضمان يحقق الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، داعيا إلى الاستمرار بالاشتراك وعدم سحب الاشتراك الاختياري.

وأشار حجازين إلى وجود الكثير من الإيجابيات في مشروع الضمان الاجتماعي ويجب الانطلاق منها في شرح القانون للمواطنين من أجل بث رسائل لطمأنة المشتركين.
 
 


