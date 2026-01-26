خبير الطاقة هاشم عقل يوضح منافع اتفاقية الغاز بين سوريا والأردن

12:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762299 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وصف خبير الطاقة هاشم عقل اتفاقية الغاز بين الأردن وسوريا بأنها مبادرة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية هامة لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تسهم في معالجة أزمة الطاقة في سوريا وتعزز دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة. اضافة اعلان





الأثر الاقتصادي على سوريا



وبحسب ما أفاد به عقل، تعد الاتفاقية بمثابة حلّ عاجل لأبرز التحديات في الاقتصاد السوري، خاصة نقص الوقود لمحطات توليد الكهرباء. حيث يتيح ضخ نحو 4 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز رفع إنتاج الكهرباء إلى نحو 3000 ميغاواط، ما يقلل الاعتماد على المولدات والوقود الأغلى في السوق الموازية، ويخفض كلفة الإنتاج الصناعي ويحفز تشغيل الصناعات والخدمات.



لكن من جهة أخرى، هناك كلفة مالية كبيرة على سوريا، إذ يقدر عقد شراء الغاز بحوالي 800 مليون دولار سنويًا، ما يشكل ضغطًا على ميزان المدفوعات والعملّة السورية، خصوصًا إذا لم تُترجم الكهرباء الإضافية إلى نمو في الإنتاج والصادرات والإيرادات.



ويأتي الغاز عبر الأردن من غاز طبيعي مسال مستورد عالميًا ويمر عبر خط الغاز العربي، ما يضيف بعدًا استراتيجيًا في نقل الطاقة عبر الأراضي الأردنية.



الأثر الاقتصادي على الأردن



وأوضح هاشم عقل أن الأردن يستفيد عبر ثلاثة مسارات اقتصادية رئيسية:



إيرادات تجارية وخدمية مرتبطة بالتوريد والعبور، سواء عبر إعادة توريد الغاز أو تقديم الخدمات اللوجستية المرتبطة به.



تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لخط الغاز العربي وقدرات النقل والربط، ما يحوّل البنية العابرة للحدود إلى أصل اقتصادي يدر دخلًا ويبرر صيانة وتطوير الشبكات.



مكاسب غير مباشرة، إذ أن استقرار الكهرباء في سوريا قد يعزز حركة التجارة البرية والطلب على الخدمات اللوجستية الأردنية على المدى المتوسط، ما يخلق بيئة تشغيلية أفضل لدولة مجاورة.



التأثير السياسي على الأردن



من الجانب السياسي، تعزز الاتفاقية دور الأردن كـ عقدة طاقة إقليمية، ما يرفع نفوذه التفاوضي في الملفات الإقليمية المرتبطة بالطاقة والكهرباء والربط. كما أنها تمنح الأردن إمكانية توظيف “دبلوماسية الطاقة” لضبط العلاقات مع دول الجوار والتعاون في ملفات الطاقة المختلفة.



وفي المجمل، يرى هاشم عقل أن الاتفاقية تشكل قفزة في الاستقرار الكهربائي بسوريا، وتخلق عوائد عبور للأردن، مع الحفاظ على الاستدامة الفنية للتشغيل، بينما تعمل على تعزيز الاعتماد المتبادل بين البلدين، ما قد ينعكس إيجابيًا على زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في المستقبل.

تم نسخ الرابط





