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خبير فلك: ظهور هلال العيد كبيرا في السماء دليل على صحة العيد في الأردن

هلال شوال في سماء عمان
هلال شوال في سماء عمان
 
الأحد، 30-03-2025 09:57 م
الوكيل الإخباري-  قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعيه الفلكية الملكية البريطانية ومقرر لجنة الأهلة في دائرة الافتاء العام ان ظهور هلال شوال كبيرا بعد غروب الشمس اليوم الأحد دليل واضح على أن رمضان كان ثلاثين يوما وان الهلال لم يشاهد مساء امس السبت لا بالعين ولا بالتلسكوب ما يعني ان إتمام رمضان في الأردن كان موافقا للشرع الحنيف."اضافة اعلان


وأوضح مجاهد ان عمر الهلال مساء امس السبت بعد غروب الشمس كان تقريبا ست ساعات ولانه أتم رمضان ثلاثين يوما اي زاد يوما كاملا مقداره 24 ساعه فقد ظهر الهلال اليوم الأحد بعمر 30 ساعه تقريبا لذلك ظهر الهلال بحجم كبير وهو امر طبيعي.

وأكد مجاهد ان الهلال لم يشاهد امس السبت في جميع الدول العربية والإسلامية والاوروبيه والافريقيه لذلك كان من الطبيعي أن يتمم الشهر ثلاثين يوما
 
gnews

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