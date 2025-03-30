خبير فلك: ظهور هلال العيد كبيرا في السماء دليل على صحة العيد في الأردن

وأوضح مجاهد ان عمر الهلال مساء امس السبت بعد غروب الشمس كان تقريبا ست ساعات ولانه أتم رمضان ثلاثين يوما اي زاد يوما كاملا مقداره 24 ساعه فقد ظهر الهلال اليوم الأحد بعمر 30 ساعه تقريبا لذلك ظهر الهلال بحجم كبير وهو امر طبيعي.
وأكد مجاهد ان الهلال لم يشاهد امس السبت في جميع الدول العربية والإسلامية والاوروبيه والافريقيه لذلك كان من الطبيعي أن يتمم الشهر ثلاثين يوما
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