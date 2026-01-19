خبير يتوقع انخفاض أسعار المحروقات بهذه النسب خلال الشهر القادم

وبحسب هذه التوقعات، يُرجّح أن ينخفض سعر لتر البنزين أوكتان 90 بنحو 25 فلسًا وبنسبة تقارب 3%، كما يُتوقع أن يتراجع سعر لتر البنزين أوكتان 95 بمقدار 25 فلسًا وبنسبة 2.3%.
كما أشار عقل إلى أن التوقعات تشمل انخفاض سعر لتر الديزل بنحو 13 فلسًا وبنسبة 2%، إلى جانب تراجع متوقع في سعر لتر الكاز بمقدار 10 فلسات وبنسبة 1.5%، في حال استمرت المؤشرات الحالية في الأسواق العالمية على حالها.
وأوضح خبير الطاقة أن هذه التوقعات تعود في الأساس إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث تراجع سعر خام برنت إلى مستويات أقل مقارنة بالأشهر السابقة مع نهاية كانون الأول 2025، نتيجة توازن أو فائض في المعروض العالمي، وزيادة الإنتاج من دول تحالف «أوبك+» ودول أخرى، مقابل عدم تسجيل نمو قوي في الطلب لدى بعض الاقتصادات الكبرى.
وأضاف أن تباطؤ الطلب في عدد من الأسواق الرئيسية بعد انتهاء موسم عطلات نهاية العام، أو نتيجة ضعف نسبي في الأداء الاقتصادي، أسهم في زيادة المعروض النسبي عالميًا، ما يفرض ضغوطًا انخفاضية على الأسعار، ويعزز من فرص تراجع أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة.
ولفت عقل إلى أن هناك عوامل إضافية قد تؤثر في مسار الأسعار محليًا في بعض الدول، من بينها تقلبات أسعار صرف العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي، حيث إن تحسّن قيمة العملة المحلية يسهم في خفض كلفة استيراد النفط، الأمر الذي ينعكس بدوره على أسعار الوقود.
